Spitzenkoch Ferran Adria „Es gibt viele falsche Vorstellungen von Innovation“

So eine, wie es Streaming ist – gleichzeitig alle Folgen zur vollständigen Verfügung in allen Ländern der Welt. Haben Sie bei der ersten Doku geahnt, dass sich dieser Weg öffnet?

(Adria greift erneut zum Stift, nimmt ein neues Blatt Papier, zieht eine Linie.)

Es hat sich entwickelt. In der Kunst ist es üblich, die Werke eines Künstlers zu katalogisieren. 2006 wurde mir vorgeschlagen, alles in eine Dokumentation zu packen. Das war David Pujol, der die 13 ersten Folgen produziert hat. Nach einigem hin und her haben wir uns geeinigt. Dann hieß es, es bräuchte drei Folgen. Dann fünf. 2009 waren es dann neun Folgen. Die bestehenden Folgen wurden dann im spanischen Fernsehen gezeigt und auf dem Filmfestival in Cannes präsentiert. Aber wir haben gespürt, dass etwas fehlt. Es gab damals kein Streaming, so dass es weltweit zu vertreiben gewesen wäre. Und wir haben das Projekt zunächst unterbrochen, bis es möglich ist, es im Internet zu zeigen. Die Kontakte zu Amazon kamen dann später zustande und nun sind wir in der Lage, das fortzuführen. Denn das ist wichtig: Das El Bulli hat nie geschlossen, wir betreiben nur kein Restaurant mehr. Diese 15 Folgen sind auch nicht abgeschlossen – es werden weitere kommen.