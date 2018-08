Stiftung Warentest findet Schadstoffe Sechsmal „mangelhaft“ für Basmatireis

Hinsichtlich der Sortenreinheit konnte lediglich der Reis von Neuss & Wilke mit durchschnittlich neun Prozent zu vielen Nicht-Basmati-Körnern ein wenig zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Nach dem Reinheitsgebot für Basmatireis, den „Code of Practice on Basmati Rice“ aus Großbritannien, sind nur sieben Prozent Fremdreis erlaubt. Eine weitere Vorgabe im Code: Basmati darf nur zehn Prozent Bruch, also kleine gebrochene Reiskörner, enthalten. Die Stiftung-Warentest-Kornlese offenbart: In Kochbeuteln ist doppelt so viel Bruch wie in losem Reis.