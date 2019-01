Gewiss, man kennt selbstkongratulatorische Praktiken auch aus der analogen Wirtschaft und Politik. Als etwa 2958 sogenannte Abgeordnete des Nationalen Volkskongresses in China vor ein paar Monaten beschlossen, dass Xi Jinping bis an sein Lebensende Staat, Nation und Volk führen darf, gewährte Xi den Sendboten aus der Provinz die Gnade seines Gunsterweises, indem er ihrem Applaus applaudierte - indem er sie und sich selbst, mit Beifall bedenkend, für ihre Entscheidung belobigte. Als kulturelle Praxis trifft man einen solchen „Applaus-Applaus“ auch in Konzernen an, in denen Top-Manager Fünf-Jahres-Pläne ausbrüten und ihre Mitarbeiter auf gute Tschakka-Laune verpflichten. Sie nennen das „Visionen haben“ und „kreative Potenziale wecken“. Der entscheidende Unterschied zu Xi besteht bloß darin, das man in China seine autoritative Herrschaft nicht optimierungsrhetorisch verbrämen muss.