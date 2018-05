Ketterer geht vielleicht so konsequent wie kein zweites Auktionshaus der zeitgenössischen Gegenwart (und damit einer betriebswirtschaftlich besonders lukrativen Zukunft) entgegen: Die drei Kilogramm schweren Kataloge des Münchener Hauses für die „Kunst nach 1945“ und „Contemporary Art“ sind ein fettes Ausrufezeichen für Einlieferer und Interessenten: Seht her, wir wollen die Nummer eins sein! Und sie sind damit auch ein Weckruf an die Konkurrenz: Seht her, so viele gängige, ausgezeichnete Werke im fünf- und sechsstelligen Bereich könnt Ihr nicht aufbieten! Im Zentrum der Auktionen steht fraglos die phänomenale „Woge“ von Günther Uecker (1995): Die dunkledräuend-strudelnde Dynamik des fast quadratischen Nagelfeldes sind schlicht stupend - und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Ketterer hier nicht die Million angreifen könnte (Taxe 600.000 bis 800.000 Euro).