Tourismusbranche: Traumstart ins Sommerreisegeschäft 2018

Ähnliches konstatiert Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser. Gestiegene Nachfrage verzeichnet der in mehreren Ländern operierende Konzern insbesondere für die Türkei, Ägypten und Griechenland. „Die in den vergangenen zwei bis drei Jahren sehr starke Nachfrage nach Spanien scheint sich dagegen zu normalisieren“, sagte der Vorstandschef bei der Vorlage der Quartalsbilanz. Bei Sonnenhungrigen aus Deutschland wird Spanien nach Einschätzung von Tourismusforscher Martin Lohmann aber auch 2018 ganz oben auf der Beliebtheitsskala ausländischer Ziele stehen. Die Veranstalter der Alltours-Gruppe erwarten in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Gäste in dem Land. Insgesamt lägen die Buchungen für die Sommersaison derzeit weit über Plan, hieß bei den Düsseldorfern.