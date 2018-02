Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sieht ebenfalls den Trend. „In zunehmendem Maße treten handwerklich hergestellte Spirituosen in Erscheinung“, erklärt GfK-Spirituosen-Experte André Beron. „Gerade bei den Hochprozentern ist eine gesteigerte Orientierung der Verbraucher an Wertigkeit zu erkennen.“ Der Mengenkonsum trete zunehmend in den Hintergrund. „Eine Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren die Spirituosen-Nachfrage kennzeichnen dürfte.“ Mehr Klasse als Masse ist also gefragt. Die Kundschaft sei durchaus gewillt, für bessere Qualität ein paar Euro mehr auszugeben.