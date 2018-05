Außerdem sei wichtig, dass die Studenten nicht nur die Ästhetik gestalten, sondern auch die Mechanik des Uhrwerks verstehen. Deshalb umfasst ihr Fach auch Kurse in Zusammenarbeit mit dem Mikromechanik-Lehrstuhl der Genfer Ingenieurhochschule. Ursenbacher will den Studenten klarmachen: Für eine Uhr braucht es nicht nur feingeistige Designer, sondern auch fleißige Ingenieure – und reibungsloses Teamwork. An einem einzigen Modell arbeiten bis zu 25 verschiedene Personen, ob fürs Uhrwerk, für die Zeiger, das Gehäuse oder die Schnalle am Armband. Für jedes Element gibt es eigene Spezialisten.