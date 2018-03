Uhren: Mechanik für die Massen

Zahllose Uhrenliebhaber pilgern von Donnerstag an nach Basel, um sich die Neuheiten der Hersteller von Omega über Rolex bis zu Patek Philippe anzuschauen. Die Anbieter kleiner Marken von Sinn Spezialuhren über Chronoswiss bis Nomos Glashütte werden ihre Modelle in die Vitrinen stellen und auf Bestellungen der Juweliere aus aller Welt hoffen. Die gesamte Branche wird sich selber loben – für ihre Novitäten, die gelungenen Komplikationen, die geschmackvollen Designs von Zeigern und Zifferblättern.

Doch während sie durch die Gänge schieben, wird vielen Händlern, Herstellern und Uhrenjournalisten dank Targetings Werbung in Facebook-Timelines eingespielt für Konkurrenzprodukte, die nicht aus einem der zahlreichen Luxuskonzerne stammen. Für Uhren, die nicht einmal den klassischen Weg über den Handel zum Kunden nehmen wollen. Sie stammen aus erfolgreichen Kampagnen auf Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo.

Erfolg, danach sehnen sich auch wieder die Schweizer Hersteller von Alpina bis Zenith oder die deutschen Marken in den Händen Schweizer Konzerne von A. Lange & Söhne (Richemont) bis Glashütte Original (Swatchgroup). Sie haben nach zahlreichen Jahren des Erfolgs eine Durststrecke hinter sich, die mit dem Markt und den Antikorruptionsgesetzen in China zusammenhängt. Sichtbares Zeichen des nicht länger strahlenden Geschäfts ist unter anderem die verkürzte Dauer der Baselworld. Dazu kommen die Angriffe von Seiteneinsteigern wie Apple über Samsung bis Garmin als neue Wettbewerber - Smartwatches, sind allen Beteuerungen der Luxusuhrenhersteller ein erfolgreiches Segment, das auch ein junges Publikum anspricht. Und dort, wo die Kunden von morgen gewonnen werden müssten – im niedrigen Preissegment – sind die Angebote der arrivierten Hersteller rar. Das bietet Raum für Anbieter wie Sternglas.