Baselworld 2018: Die Neuheiten der Uhrenmesse

Angelus: U50 Diver Tourbillon

Wenn man so als Sättigungstaucher beruflich in der Tiefsee unterwegs ist, um vielleicht auf rund 200 Meter Wassertiefe etwas zu schweißen – dann ist es doch schön zu wissen, dass man nicht auf seine mechanische Uhr verzichten muss, die in der Umkleide sicher nur gestohlen würde. Die U50 ist eine Taucheruhr, die dank eines Heliumventils auch diesen Profitauchern ein Modell an die Hand gibt.