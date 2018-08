Urlaub auf Schweröl So schmutzig sind selbst die saubersten Kreuzfahrtschiffe

Auffällig ist, dass deutsche Kreuzfahrtgäste anscheinend besonders umweltbewusst sind: Fast alle Schiffe im Sauberkeits-Ranking, die auch Punkte erhalten haben, stammen von deutschen Reedereien (Hapag-Lloyd, TUI) oder bedienen primär den deutschen Markt (AIDA). Allerdings ist Deutschland auch der größte europäische Markt, was die Einführung neuer Technologien wohl erleichtert. Einzig die französische Ponant hat es mit zwei Schiffen in die „Saubersten 15“ geschafft. Naturschutzbund-Bundesgeschäftsführer Leif Miller nennt die fast flächendeckende Nutzung von Schweröl als Kraftstoff in der Kreuzschifffahrt einen „Skandal“ und fordert Einfahrverbote für schmutzige Kreuzfahrtschiffe in „mehr Hafenstädte(n) und besonders schützenswerte Regionen“. Solange die Branche boomt und die Politik nicht koordiniert einschreitet, werden sie mit ihrer Forderung aber wohl auf taube Ohren stoßen. Zumindest bei Städten, die noch nicht in Massen an Kreuzfahrttouristen versinken.