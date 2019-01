Verzierte Speisen Warum in Schwabach das Blattgold-Menü nur 29 Euro kostet

Es ist unbekannt, ob das von Nusret Gökce gegrillte Tomahawk-Steak in Blattgold aus Schwabach gewickelt war. Rütten hat zwar Köche unter seinen Kunden, die Mehrheit aber geht in andere Verwendungen. „Für Lebensmittel kommen ohnehin nur zwei Sorten Blattgold in Frage“, erklärt Rütten. Entweder ein 22-karätiges mit Silberanteil oder das reine 24-karätige Blattgold, das in zahllosen Schritten aus einem zwei Zentimeter langen und drei Millimeter starken Barren zu Blattgold verarbeitet wird. „Es ist dann ein achttausendstel Millimeter dünn“, sagt Rütten. Alle anderen Blattgoldsorten könnten Kupfer oder andere Metalle enthalten: „Das wäre dann toxisch“, sagt Rütten.



Handarbeit ist die Produktion heute nicht mehr. „Wir waren die letzten, die noch rein per Hand gearbeitet haben. Es war dann aber irgendwann nicht mehr wirtschaftlich.“, sagt Rütten. Die Globalisierung und Wettbewerb aus Asien oder Pakistan sei dazu gekommen. Die – so Rütten – vielleicht nicht immer die Qualität hätte wie Schwabacher Blattgold.