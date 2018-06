Der Sommerdrink des Jahres: Die meisten von uns verbinden den mit Erinnerungen an ihre schönsten Momente des Jahres in Italien, Spanien oder Griechenland. Dabei könnten wir Hugo, Aperol Spritz, Moscow Mule und Tiojito genauso mit den herrlichsten Sommermomenten auf der eigenen Terrasse in Herford, Ratingen oder Aurich assoziieren. (Tiojito? Ha, ja, ich habe mich schlau gemacht, was 2018 in ist: Sherry mit Zitronenlimo und Minze).