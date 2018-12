„Liebe Karen,



nimm dieses Geld von mir. Aber verprasse es nicht einfach so. Du hast die Wahl. Investiere es:



1. in eine Tasse Kaffee, ein Croissant und ein Rührei mit Tomaten in unserem Lieblingscafé. So wie früher. Oder:

2. in ein Kinoticket. Aber nur in eins für den Oranienpalast. Alles andere wäre stillos. Oder:

3. in zwei Gläser Rotwein im La Bodega. Die Oliven gehen ja aufs Haus.



1, 2 oder 3? Kreuze jetzt an und sage mir, für was Du Dich entschieden hast. Fröhliche Weihnachten. Marcus“



Wenn Sie die Person nicht nur einfach beschenken möchten, sondern am liebsten mit ihr Zeit verbringen wollen, ergänzen Sie: