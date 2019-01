In Norwegen etwa ist man weniger misstrauisch und lässt die Leute eine ganze Woche ohne Attest zu Hause. Die Summe der Krankheitstage ist in Norwegen seit der Einführung dieser Regelung nach offiziellen Angaben nicht gestiegen.

In Deutschland aber müssen die meisten dann am vierten Tag los. Bei Erkältung bedeutet das: Aus dem Fieberbett und dem klammen Schlafanzug raus, mit Schüttelfrost unter die Dusche, 800 mg Ibuprofen rein, um dann später einigermaßen ansehnlich zerknittert im Wartezimmer Platz zu nehmen, um die anderen Patienten über Türklinken und Wasserhähne anzustecken. Alles für den einen Zettel. Den AU-Schein. Das soll nur Krankfeiern verhindern.