Werner knallhart: Essbare Insekten: So überwinden wir den Ekel vorm Neuen

Als ich dann in der Schule lernte, dass diese Spinnen für Menschen weder giftig sind noch Krankheiten übertragen, motivierte mich das zum Umdenken: Irgendwie ist so eine Spinne doch wie ein Kumpel. Ein Kollege. Denn wir beide wollen keine Mücken und Fliegen im Zimmer. Die Motivation ist zwar eine andere, aber die Zielsetzung die gleiche. Die Spinne an der Wand und ich: ein Dreamteam. Seitdem ich Spinnen so betrachte, kann ich sie entspannt mit den Händen einfangen und raussetzen. Oder ich lasse sie einfach in der Ecke sitzen. Sie wollen doch nur in Frieden ihren Job erledigen.