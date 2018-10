Apropos menschliches Versagen: Es bringt nichts, einen leuchtenden Knopf ein zweites Mal zu drücken. Echt nicht. Mal ein Beispiel. Man soll ja immer Beispiele bringen, weil sich das besser einprägt. Also: Frau Michaela Rastmann (27) aus Göttingen will ihre alte Schulfreundin Katja Beck (30 - damals früher eingeschult und dann zweimal sitzengeblieben) in Darmstadt besuchen. Gemeinsam wollen sie es sich in einem Café in der Innenstadt gemütlich machen und über alte Zeiten tratschen. Um das unterirdische Parkhaus zu verlassen, steigen sie auf P1 in den Aufzug nach oben. Darin steht schon Familie Denninger, die auf P2 geparkt hat, ebenfalls raus will und deshalb schon die Taste mit dem Buchstaben E gedrückt hat. Die Taste leuchtet hell. Hell und klar. Ja, sie erstrahlt regelrecht. Als Michaela und Katja einsteigen, drückt Katja unumwunden die Taste E. Weil das ja klar ist. Denn auch die beiden Damen wollen ja schließlich hoch ins Erdgeschoss. Aber dennoch: An Michaelas Stelle hätte ich mich sofort in die Lichtschranke geschmissen und wäre ohne ein Wort wieder nach Göttingen abgereist. Wer will schon mit einer Aufzug-Doppeldrückerin in der Öffentlichkeit gesehen werden?