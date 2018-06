Wäre es nicht witzig, wir würden uns mal drauf einlassen? Fangen wir an mit Insekten fein vermahlen an - in Nudeln oder Burgern. Rewe und Metro trauen sich da schon aus der Deckung. Das Pulver werden wir nicht als fremdartig rausschmecken, können dann aber sagen: „Och, ich habe schon Insekten gegessen. Und ich lebe.“ Nächster Schritt: Insekten im Bohnenformat, die nach Mandeln schmecken. Über Amazon bekommt man da schon einiges. Und wer weiß, wann dann die erste Mutprobe ansteht: der Biss in die knackige Heuschrecke. Ich habe es schon hinter mir. Und ja, es war eine Mutprobe. Und dürfte ich wählen, noch zöge ich der Heuschrecke die kleine Käferlarve oder den Mehlwurm vor. Aber ich will da weiterkommen.