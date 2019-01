Werner knallhart Lassen Sie sich nicht einreden, was im Leben „Luxus“ ist

So zählte es früher in der Jacobs-Krönung-Werbung der 80er-Jahre, ob die Besucher der Kaffeetafel die Tassen wirklich austranken. Motto: Was denken bloß die Nachbarn? Heute kommt Tennisstar Roger Federer im Werbespot für Jura-Kaffeemaschinen allein nach Hause und drückt die Knöpfe an seinem Hightech-Ding für sich ganz alleine. Weil es für Luxus eben heute auf das ganz eigene Wohlbefinden ankommt. Auf das, was man selber genießen kann.