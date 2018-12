Denken wir mal folgende Doppelschlagstrategie durch: Richtig Kalorien und Geld sparen in einem – das geht so:



1. Übers Jahr betrachtet haut Saft richtig rein



Es gibt ja viele, die sagen: Ein Getränk geht über die Zunge und muss deshalb nach etwas schmecken. Und so löschen sie ihren Durst Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr nicht mit Wasser (Wasser ist zum Waschen da), sondern etwa mit Limo oder Säften. Coca-Cola hat aber 420 Kalorien auf einen Liter, der bei Rewe online zurzeit einen Euro kostet. Der Multivitaminsaft von hohes C hat sogar 460 Kalorien und kostet 1 Euro 79.



Wer aber auch nur einen einzigen Liter seines täglichen Flüssigkeitsbedarfs statt mit einer Flasche Saft lieber mit unserem guten deutschen Leitungswasser stillt, der spart pro Jahr



a. 167.900 Kalorien. Das entspricht dem Brennwert von rund 671 Croissants.



b. Er spart 652 Euro. Für das gesparte Geld kann man einen gediegenen Kurzurlaub in Spanien machen. Hält sich die ganze Familie mit Limo und Saft zurück, kommen tausende von Euro jährlich zusammen.