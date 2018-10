Und was, wenn nun ausgerechnet der verhasste Kollege zusteigen will? Der Emporkömmling, der sich in jeder Konfi beim Geschäftsführer einschleimt, aber die Praktikanten immer schön zur Sau macht? Auf den Knopf zum Türenschließen einhämmern? Zu auffällig. Einen Anruf vortäuschen? Im Lift ist kein Empfang.

Ich habe mir angewöhnt, für solche Fälle immer ein Päckchen Notkaugummi dabei zu haben. Tief im Rucksack verkramt. Die stumme Suche danach deckt mindestens fünf Stockwerke ab. Und am Ende steckt man sich ein Dragee in den Mund, starrt dem Kollegen selbstbewusst lächelnd und kauend in die Augen und bietet dem Kotzbrocken keins an.