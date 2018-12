Vergangenes Wochenende ging ich im Berliner Einkaufszentrum Mall of Berlin zwischen den dort aufgebauten Weihnachtsbuden hindurch, da sagte eine Freundin zur anderen: „Dann schenk ihr jetzt diesen Kerzenhalter oder lass es. Ich hab kein Bock mehr!“



Egal ob ein Geschenk für die Familie oder eins für Freunde oder Kollegen: Achten Sie auf Ihre innere Alarmanlage. Wühlt sich in Ihnen der frustrierende Gedanke hoch: „Eigentlich ist das Geschenk Schrott, aber ist mir jetzt auch langsam egal“, dann kaufen Sie es nicht!



Es gibt zwei Alternativen. Einen Gutschein. Und Cash. Was ist davon zu halten?



Gutscheine von Amazon, Ikea, H&M, Saturn und so weiter haben einen Vorteil: Sie hängen überall rum. Als diese an der Kasse aufladbaren Plastikkarten. Man muss dafür nicht lange suchen. Sie haben aber auch einen schlimmen Nachteil. Während eine Packung Pasta in Weihnachtsbaumform für knapp vier Euro mit ein bisschen Bändchentüdelei oben drum rum ja immerhin noch ein dickes Weihnachtspäckchen ist, ist ein 5-Euro-Gutschein für dm gefühlt irgendwie nichts. Das ist unfair aber wahr.