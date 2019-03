Aber was das da kostet! Mir sind jüngst beim Blick auf die Preistafel eines neuen UCI-Kinos in Berlin fast die Augen ausgefallen (was gerade bei einem Kinobesuch natürlich ein handfester Nachteil gewesen wäre). Ich meine nicht das Kinoticket. Das Kino bietet eine moderne, komfortable Ausstattung. Per Knopfdruck fährt die Rückenlehne zurück und eine Stütze für die Unterschenkel fährt hoch. Und Bild und Ton sind beeindruckend und technisch sicherlich auf höchstem Niveau. Dafür darf die Kinokarte auch mehr kosten als für ein traditionelles Programmkino mit Rückenlehnen, die an den Schulterblättern enden und mit einer Beinfreiheit, die an einen Ryanair-Flug erinnert (ab einer Filmlänge von 100 Minuten Thrombosestrümpfe nicht vergessen!).



So kosten die Karten im besten Saal eines solchen Luxuskinos auch gerne mal 16 bis 20 Euro und damit mehr als doppelt so viel wie oftmals in den klassischen Kulturbetrieben. Das ist kein Schnäppchen. Aber die neue Technik will auch refinanziert sein. Man zahlt eben nicht nur für die Filmlizenz mit, sondern auch für die Annehmlichkeiten drum herum.