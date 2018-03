Wein beim Discounter: Warum Günther Jauch Wein bei Aldi verkauft

Einen Mittelweg geht seit Jahren erfolgreich der badische Winzer Fritz Keller. Sein eigenes Weingut in Vogtsberg am Kaiserstuhl gehört zu den besten in Deutschland. In seinem Vitis-Projekt versammelt er all jene Nebenerwerbswinzer, die wegen des Erbrechts auf winzigen Flächen anbauen und ihre Weine nicht selber vinifizieren können. Keller gibt Qualitätsansprüche vor, die die meist Teilzeit- oder Hobby-Weinbauern erfüllen müssen, wenn sie ihre Trauben abliefern. Kontrollen des Anbaus im Weinberg gehören ebenfalls dazu. Das Produkt landet als "Edition Franz Keller" bei Aldi im Sortiment - und ist mit sieben Euro doppelt so teuer wie der Durchschnittspreis.