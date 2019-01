Zucker in Lebensmitteln Ist Lemonaid noch eine Limonade – oder hat sie zu wenig Zucker?

Was ist dann eigentlich Sprite Zero? Keine Limonade? Sie enthält schließlich keinen Zucker. Ein Blick in die Geschichte der Limonade hilft nur bedingt – in der Antike wurde gar Wasser mit Essig als Erfrischungsgetränk angesehen. Die eigentliche Idee einer Limonade geht auf das 19. Jahrhundert zurück. „Lemon Squash“ bestand aus Zucker, Wasser und Zitronensaft.



Während es dem Verbraucher noch einleuchten mag, warum es für Fruchtsäfte Vorgaben für den Mindestgehalt an Früchten gibt, scheint die Anforderung an den Zuckergehalt kaum nachvollziehbar. Wenn es ihm nicht süß genug ist, wird er das Produkt nicht trinken. Das Produktversprechen einer Limonade liegt schließlich in der Erfrischung, nicht in der Süße.



Die derzeitig gültigen Sätze wurden am 7. Januar 2015 letztmals aktualisiert. Lange bevor in Deutschland die intensive Debatte über zu hohe Zuckeranteile in Nahrungsmitteln begann.