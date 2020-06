Liquiditätsengpässe: EZB-Chefvolkswirt will Kreditklemme um jeden Preis verhindern

Die EZB wird laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane alles in ihrer Macht stehende tun, um eine Kreditklemme im Zuge der Coronakrise abzuwenden. Der Ire sagte der italienischen Zeitung „Il Sole 24 Ore“ in einem Interview, die Europäische Zentralbank sei darauf bedacht, dass sich die aktuelle Krise nicht durch Engpässe bei der Vergabe von Darlehen verschärfe. Bei einer Kreditklemme schränken Geldhäuser die Vergabe von Darlehen an Verbraucher und Firmen ein, da sie diese liquiden Mittel zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit benötigen.