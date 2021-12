Lira-Krise: Türkische Zentralbank greift schon wieder in Devisenmarkt ein

Die Lira stand zuletzt bei 13,88 zum Dollar und damit nahe dem erst vergangene Woche markierten Rekordtief von 14,00. Die türkische Währung hat in diesem Jahr 46 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren. Das heizt die Inflation an, da das Land stark von Importen abhängig ist, die meist in Dollar bezahlt werden müssen. Die Teuerungsrate liegt aktuell mit 21,3 Prozent so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr.