Lira-Kursverfall: Deutsche Bank macht Kasse mit Währungsturbulenzen in der Türkei

Die Händler, die an einem Desk mit Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa, Naher Osten und Afrika arbeiten, seien so positioniert gewesen, dass sie vom einem Einbruch der Vermögenspreise in der gesamten Region profitieren konnten. Der Profit fürs Gesamtjahr belaufe sich auf etwa 135 Millionen Dollar. Die Gruppe handelt mit Anleihen von Schuldnern aus Zentral- und Osteuropa, dem Mittleren Osten und Afrika, sowie mit Devisen und Zinsprodukten.