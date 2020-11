Lira: Türkische Notenbank erhöht Zinsen im Kampf gegen Inflation deutlich

Im Kampf gegen die Inflation und den Verfall der Landeswährung Lira erhöht die Zentralbank der Türkei die Zinsen kräftig. Nach dem von Staatschef Recep Tayyip Erdogan verordneten Wachwechsel an der Spitze der Notenbank hob sie den Schlüsselsatz am Donnerstag auf 15,0 von bislang 10,25 Prozent an.