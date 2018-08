Listing: Indien plant Teilverkauf von staatlichem Ölkonzern

Mumbai/Neu DelhiDie indische Regierung will im Zuge ihrer beschlossenen Verkaufspläne von Staatsunternehmen einen Teil der Oil and Natural Gas an die Börse bringen. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief hervor. Demnach solle die Auslandseinheit ONGC Videsh, die in Ländern wie Russland, Brasilien und Iran aktiv ist, gelistet werden.