Lithium-Ionen-Akkus Hohe Nachfrage nach Batterien: Varta baut Produktion weiter aus

Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien etwa für kabellose Kopfhörer beschleunigt das Wachstum des Batterieherstellers Varta. „Dafür investieren wir massiv in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten“, kündigte Vorstandschef Herbert Schein am Dienstag in Ellwagen an. So sollen nun zwischen 95 und 110 Millionen Euro statt den bisher geplanten 75 bis 90 Millionen Euro in die Erweiterung fließen.