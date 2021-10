95 Jahre WiWo – Das Live-Event Jetzt live im Stream: So entsteht nachhaltiger Erfolg

Am Freitag, dem 1. Oktober 2021, schauen wir die Erfolgsgeschichten genau an und möchten gemeinsam mit unseren Gästen im Livestream erfahren, welchen Herausforderungen sich Unternehmen stellen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben und gleichzeitig das Wertegerüst aufrecht zu erhalten. Denn anders als die Queen, stehen die Unternehmen vor dem Beginn einer neuen Ära und nicht vor dem Ende. Daher möchten wir im Dialog mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf die nächsten 95 Jahre (und mehr) blicken und herausfinden, wie Unternehmen fit bleiben und Innovationen fördern.