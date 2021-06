Deutscher Innovationspreis: Die Preisverleihung im Livestream

Innovationen treiben Wirtschaft und Wissenschaft an. Sie lösen Herausforderungen, lassen neue Unternehmen entstehen, stellen mitunter ganze Branchen auf den Kopf oder weisen den Weg in schwierigen Zeiten wie diesen. Innovationen sind daher ein entscheidender Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Seien Sie deshalb am 25. Juni 2021 ab 18 Uhr bei unserer Verleihung des Deutschen Innovationspreises 2021 dabei.