Europe 2021 - Livestream Wie lässt sich das Klima retten? Fragen an Greta Thunberg und Luisa Neubauer

Zum ersten Mal laden Der Tagesspiegel, DIE ZEIT, das Handelsblatt und die WirtschaftsWoche zu einem gemeinsamen Jahresauftakt „Europe 2021“ ein, um zu diskutieren, welche Hausaufgaben wir in Europa im nächsten anspruchsvollen Jahr 2021 dringend anpacken müssen – von der Stärkung der Demokratie, der digitalen Souveränität des Kontinents und einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt bis zum Einhalten unserer Klimaschutzziele im Jahr der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Dies alles vor dem Hintergrund des Brexits, einer neuen Chance für das transatlantische Verhältnis unter US-Präsident Joe Biden, dem weiteren Erstarken Chinas auf der Weltbühne und der Bundestagswahl in Deutschland. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam mit führenden EntscheiderInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren, wie das Projekt Europa wirtschafts- und gesellschaftspolitisch in 2021 vorankommen kann und seine Stellung in der Welt behauptet.