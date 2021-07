Sustainable Impact Award 2021: Die nachhaltigste Preisverleihung im Livestream

Willkommen zur feierlichen Vergabe des SIA an Deutschlands klügste Vorreiter und nachhaltig innovative Geschäftsmodelle aus dem Mittelstand. Am 2. September bitten wir die Sieger der Kategorien Impact on Humans, Impact on Earth, Impact of Product und der beiden Sonderpreise SME EnterPrize und THSN NewComer (Refugee Start-ups) auf die große Bühne – und Sie können live per Stream dabei sein.