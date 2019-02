 Lloyd Blankfein: Goldman Sachs hält wegen Skandal um 1MDB Bonus zurück

BangaloreDie US-Investmentbank Goldman Sachs hält wegen der seit Jahren schwelenden Korruptionsaffäre um den Staatsfonds 1MDB in Malaysia einen Bonus von mindestens sieben Millionen Dollar für den frühen Bankchef Lloyd Blankfein zurück. Zunächst müsse die Untersuchung über die Verwicklung der Bank in den Skandal abgeschlossen werden, teilte Goldman Sachs am Freitag mit. Malaysia hatte die Bank im Dezember angeklagt. Das Land fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe. Goldman Sachs hat ein Fehlverhalten in dem Fall immer abgestritten.