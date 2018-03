LNG: Shell erwartet Lieferengpässe für verflüssigtes Erdgas

LNG kann unmittelbar als Treibstoff für Schiffe und schwere Lkw eingesetzt werden, aber auch Erdgasimporte zum Beispiel aus Russland bei der Versorgung von Industrie und Haushalten ersetzen. Shell will nach sechs LNG-Tankstellen in den Niederlanden in diesem Jahr die erste Station in Deutschland in Hamburg eröffnen. In Europa sind bereits rund 5000 Lkw unterwegs, die mit LNG betrieben werden.