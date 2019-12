Löhne Reallöhne in Deutschland klettern so stark wie zuletzt Anfang 2016

Am stärksten kletterten die Nominallöhne im Verarbeitenden Gewerbe (plus 4,5 Prozent), am Bau (plus 4,3 Prozent) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (plus 4,1 Prozent). Deutlich geringer stiegen die Verdienste im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen (plus 1,3 Prozent), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der Wasserversorgung (jeweils plus 1,4 Prozent).