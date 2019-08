Lohn: Verdienste in Deutschland klaffen deutlich auseinander – Osten bleibt unter dem westlichen Niveau

Auch an der Spitze änderte sich das Bild nicht: Im bayerischen Ingolstadt wurde mit 4.897 Euro brutto im Mittel am meisten verdient. In den vier Städten und Kreisen mit den höchsten Einkommen erhielten die Beschäftigten im Mittel mehr als das Doppelte als in den vier Kreisen mit den niedrigsten Verdiensten. Am oberen Ende standen neben Ingolstadt Wolfsburg (4.893 Euro), Erlangen (4.787 Euro) und Böblingen (4.743 Euro). Knapp vor Görlitz lagen der Erzgebirgskreis (2.301 Euro), Vorpommern-Rügen (2.303 Euro) und das Altenburger Land in Thüringen (2.308 Euro).