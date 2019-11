Lohnverhandlungen: Verdi spricht von Tarifabschluss in Versicherungsbranche

In den Tarifverhandlungen für die 170.000 Angestellten der privaten Versicherungsbranche ist es nach Gewerkschaftsangaben zu einer Einigung gekommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verständigte sich mit dem Arbeitgeberverband AGV in der dritten Verhandlungsrunde in München auf eine Gehaltsanhebung in zwei Stufen, wie Verdi am Samstag mitteilte.