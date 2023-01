Lufthansa fehlen Uniformen „Aus Protest nackig zum Dienst?“

Der Grund für den Mangel liegt offenbar auch bei den Produzenten der Berufskleidung. „Durch die Pandemie und auch durch die Auswirkungen des Krieges kam es vergleichsweise lange zu deutlichen Einschränkungen in den Produktionsstätten und Lieferketten in der gesamten Textilindustrie“, so eine Sprecherin. Der Konzern sei diesen Herausforderungen begegnet, indem er unter anderem Bestellungen in entsprechenden Mengen und mit großen Vorlaufzeiten bei seinen Lieferanten platziert habe. „Zusätzlich haben wir die Auswahl weiterer Lieferanten angestoßen“, so die Sprecherin.



Lesen Sie auch: Schlecht fliegen, gut verdienen



All das beruhigt die Belegschaft nur begrenzt. Denn der konzerneigene Billigflieger Eurowings verfüge über genug Dienstkleidung, heißt es. Dabei hat der Flugdiscounter zuletzt deutlich schneller zugelegt als die Abteilung mit dem Kranich im Logo. Er musste deshalb verhältnismäßig viele Mitarbeiter neu einkleiden.