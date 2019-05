Luis de Guindos: Der EZB-Vize fordert stärkere Überwachung von Schattenbanken

Vor allem in Ländern, in denen möglicherweise Kreditrisiken unterschätzt würden und die private Verschuldung besonders hoch sei oder ansteige, sollten Banken zum stärkeren Aufbau von Kapitalpuffern aufgefordert werden. „Die Krise hat uns gelehrt, dass wir wachsam sein müssen, um die Widerstandsfähigkeit unseres Finanzsystems in Zeiten zu sichern, in denen sich Anfälligkeiten aufbauen.“