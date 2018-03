Luis de Guindos: Neuer EZB-Vize fordert Geldpolitik im Einklang mit der Konjunktur

FrankfurtDie langsame Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik im Euro-Raum sollte aus Sicht des designierten EZB-Vizepräsidenten Luis de Guindos Hand in Hand gehen mit der wirtschaftlichen Erholung. Das sollte parallel geschehen, sagte Spaniens Wirtschaftsminister am Dienstag in Brüssel. Weiter äußerte er sich nicht zu geldpolitischen Themen.