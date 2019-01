 Machtkampf: Venezuela-Krise setzt Ölkonzern Rosneft zu

FrankfurtAus Furcht vor milliardenschweren Verlusten durch die Krise in Venezuela ziehen sich Anleger bei Rosneft zurück. Die Aktien des russischen Ölkonzerns fielen am Donnerstag in Moskau um bis zu 3,1 Prozent. „Das unerfreulichste Szenario für Rosneft wäre ein Machtwechsel in Venezuela und eine Revision von Verträgen“, sagte Analyst Dimitri Maritschenko von der Rating-Agentur Fitch.