Mängel bei IT: KfW wird BaFin-Zuschläge frühestens 2021 los

FrankfurtDie staatliche Förderbank KfW wird die ihr von der Finanzaufsicht BaFin aufgebrummten Kapitalzuschläge frühestens 2021 wieder los. KfW-Chef Günther Bräunig erklärte am Mittwochabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), die Aufseher hätten Sicherheitspuffer von insgesamt 2,75 Prozent verlangt, nachdem sie Mängel bei der IT und der Innenrevision des Instituts gefunden hätten. Im kommenden Jahr wolle die BaFin nun prüfen, ob die KfW wie gefordert ihre IT modernisiert hat, 2020 steht dann die sogenannte Nachschau der Aufsicht bei der Innenrevision an.