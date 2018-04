Märkte, Einwanderung, Welthandel Die 4 wichtigsten Punkte im Aktionärsbrief von JP-Morgan-Chef Dimon

von Astrid Dörner 05. April 2018 , aktualisiert 05. April 2018, 21:08 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Chef der größten US-Bank erläutert in seinem Brief an die Aktionäre, was sich in der Politik ändern muss und wo er die größten Risiken sieht.