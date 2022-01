Magenschmerzen: Brasilianischer Präsident Bolsonaro in Klinik eingeliefert

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen mit Verdacht auf Darmverschluss in ein Krankenhaus in São Paulo gebracht worden. Der Fernsehsender Globo berichtete, Bolsonaro sei in der Nacht von einem Silvesterurlaub an der Küste zurückgekehrt und umgehend in die Klinik Vila Nova Star gebracht worden. Sein Arzt Antônio Luiz Macedo habe von Magenschmerzen seines Patienten berichtet.