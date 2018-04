Management: Deutsche Börse baut den Vorstand um

FrankfurtWeil die Verträge von Andreas Preuß und Jeffrey Tessler demnächst auslaufen, sollen die Zuständigkeiten im Top-Management neu verteilt und die Zahl der Vorstände aufgestockt werden, teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend in Eschborn bei Frankfurt mit. Über die Besetzung der Posten soll der Aufsichtsrat am Mittwochabend entscheiden.