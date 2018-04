Management-Ratschläge: Die vier Tipps von Jeff Bezos – So schaffen Sie eine Firma wie Amazon

Düsseldorf, SeattleJedes Jahr informiert Amazon-Chef Jeff Bezos in einem Brief an die Aktionäre nicht nur über den Geschäftsverlauf. Er gibt auch Managementtipps – etwa, dass immer so gearbeitet werden müsse, als wäre es der erste Tag in der Unternehmensgeschichte. Sein Memo an die Investoren feiert zwanzigstes Jubiläum und diesmal verrät der reichste Mann der Welt nicht nur erstmals Kundenzahlen des Bindungsprogramms Amazon Prime. Er schreibt auch, was seiner Ansicht nach den Online-Händler zu dem gemacht hat, was er heute ist – und wie andere Unternehmer es ihm nachmachen können.