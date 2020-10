Management-Umbau: Helaba Invest zieht den Wechsel in ihrer Geschäftsführung vor

Christian Popp verabschiedet sich nach 20-jähriger Tätigkeit bereits zum 31. Oktober in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zugleich wurde sein Nachfolger Jürgen Wiedmann, der einst in den Diensten der LBBW stand, schon zum 1. Oktober in die Geschäftsführung der Helaba Invest bestellt.