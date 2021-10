Manfred Droste Langjähriger „Rheinische Post“-Herausgeber Manfred Droste gestorben

Der langjährige Herausgeber der „Rheinischen Post“, Manfred Droste, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 94 Jahren im Kreise seiner Familie, wie die Rheinische Post Mediengruppe am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Ein halbes Jahrhundert habe Droste, der zunächst Geschäftsführer, Gesellschafter, Aufsichtsrat und schließlich Herausgeber war, das Unternehmen maßgeblich geprägt. Die Tageszeitung sei „ihm ein besonderer Lebensinhalt“ gewesen. Erst kürzlich hatte sein Sohn Tilman Droste die Nachfolge als Herausgeber angetreten.